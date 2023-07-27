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Küçükçekmece’de AVM deposunda yangın

İstanbul Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangında iki kişi yaralandı.

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Küçükçekmece’de AVM deposunda yangın

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Salıpazarı Caddesi’ndeki 4 katlı binanın, alışveriş merkezinin deposu olarak kullanılan ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iki kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada büyük çapta hasar meydana geldi.

İtfaiyeye ihbarda bulunan mahalle sakini Oğuz Baloğlu, yangının çok büyük olduğunu belirterek, yaralıları itfaiyenin kurtardığını söyledi. (AA)

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