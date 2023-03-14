Küçükçekmece’de inşaatta cesedi bulunmuştu: 2 kişi tutuklandı
Yakınları tarafından bir televizyon programında aranan Ferhat Avcı'nın cesedinin Küçükçekmece'de bir inşaatta bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ferhat Avcı’nın cansız bedeni 2 gün önce Küçükçekmece’de bir inşaatın su dolu bodrumunda bulunmuştu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada konuyla ilgisi olduğu değerlendirilen şüpheliler A.M. ve Y.U. hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheli B.D. ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. (DHA)