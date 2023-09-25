Küçükçekmece’de kaza yapan forklift daireye girdi

İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde çalışma yapan bir forklift, sokaktan aşağı doğru kaydı. Üzerinde operatörü ile sokak boyu kayan iş makinesi, 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin duvarı ile penceresine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş makinesi operatörü yaya olarak kaçarken kimsenin yaralanmadığı olayda binadaki daire hasar gördü.

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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında iddiaya göre, Aydınlar Sokak’ta çalışma yapıldığı esnada ismi öğrenilemeyen bir operatörün kullandığı forklift, henüz bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. Operatörünün kontrolünü kaybettiği iş makinesi, sokağın sonundaki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin duvarına ve penceresine çarptı.

DAİRE SAHİPLERİ PANİKLE ODADAN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle iş makinesinin demir kolları dairenin içine girerken, yabancı uyrkulu olduğu söylenen operatör yaya olarak kaçtı. Bu sırada dairede oturan iki kadın panik içinde odadan kaçtı. Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri kaçtığı iddia edilen yabancı uyruklu operatörü yakalamak için çalışma başlattı. Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dairenin duvarında ve penceresinde hasar meydana geldi. Kazayı haber alarak gelen firma yetkilileri dairedeki hasarı onarmak için hemen çalışma başlattı.

“ALLAH’TAN ÇOCUKLAR YOKTU”

Olayın yaşandığı sokakta oturan Gökhan Gürel, “Sokağın gerisinde herhalde foktliftin herhalde freni falan patlıyor. Freni patladıktan sonra aşağı iniyor. Tutmak istiyor tutamıyor. Park halindeki araçları sıyırıp geçiyor oradanda eve gidiyor. Normalde sokakta sürekli oynayan çocuklar oluyor. Allah’a şükür çocuklar yok. Herkes sesi çıkmış, görenler olmuş süren kişi durdurmaya çalışmış. Biz zaten yukardan bakarken o kaçmaya başlıyor, biz yakalamaya çalışıyoruz. Daha sonrasında Türkmen olduğu iddiaları var. Belki foktliftin ehliyeti yoktur, belki çalışma izni yoktur sonra kaçıyor” dedi. (DHA)