Küçükçekmece’de trafik ışıklarında silahlı saldırı
İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde motosikletli iki kişi, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen motosikletle 2. Hürriyet Caddesi’nde trafik ışıklarında bekleyen 34 BGV 600 plakalı otomobilin yanına yanaşan iki kişi, otomobilin kapısını zorla açarak otomobil sürücüsüne silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen sürücü bacağından yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren motosikletliler, geldikleri motosikletle olay yerinden hızla kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlar, yaralı sürücüye yardım ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Çevredekilerin bilgisine başvuran polis ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)