Kumaş yüklü TIR yandı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan kumaş yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Çevre yolu Gölbaşı istikameti Tulumtaş mevkisinde ilerleyen kumaş yüklü TIR’da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden yabancı plakalı aracın sürücüsü Gürcistan uyruklu Malkhaz Grıgolıa, yol kenarına çektiği araçtan çıkarak uzaklaştı.
Alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler itfaiye ve polise ihbarda bulundu. Polis yolu trafiğe kapatırken bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Çalışmalar sırasında TIR’da zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. (AA)