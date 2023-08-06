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Kurtlar saldırdı, 26 küçükbaş hayvan telef odu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 26 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Kurtlar saldırdı, 26 küçükbaş hayvan telef odu

Besni ilçesi Kargalı köyündeki besici Kenan Erbey’e ait, küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtlar girdi. Kurtlar ağıldaki 26 küçükbaş hayvanı telef etti.

Ağıldaki durumu fark eden Erbey, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Telef olan küçükbaş havyanlar, tutanağın tutulmasının ardından ekiplerin gözetiminde köy dışında belirlenen alana gömüldü. (AA)

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