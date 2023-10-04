Kurye kapıya bıraktı onlar alıp gitti
İstanbul Beyoğlu'nda kuryelerin iş yerinin önüne bıraktığı kolileri açan hırsızlar, içindeki ürünleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gümüşsuyu Mahallesi’nde 08.00 sıralarında bir firma internetten kırtasiye ve temizlik malzemeleri siparişi verdi. Siparişleri getiren kurye kapalı olan iş yeri girişine kolileri bırakıp ayrıldı.
Yoldan geçerken kolileri gören iki kişi içindeki ürünleri çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar çaldıkları ürünlerle olay yerinden ayrıldı.
İş yeri çalışanı kapının önünde parçalanmış kolileri görünce güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlığı fark eden kişi polise ihbarda bulundu.
Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)