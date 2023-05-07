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‘Kurye’ yalanı cinayetinde tutuklama kararı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendisini 'kurye' olarak tanıtıp, çıktığı 2'nci katta Serkan Kurtgöz'ü (44) tabanca ile öldüren Süleyman Yelek ile cinayetle bağlantı olduğu belirlenen Hüseyin Coştur (32) tutuklandı.

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‘Kurye’ yalanı cinayetinde tutuklama kararı

2 Mayıs’ta Yavuz Selim Mahallesi’nde binanın ziline basıp, kargo firmasından geldiğini ve paket teslim edeceğini söyleyen Süleyman Yelek, 2’nci kata çıkıp, kapıyı açan Serkan Kurtgöz’e tabancayla 5 el ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kurtgöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Yelek, ertesi gün Tokat’ta polis ekiplerince yakalanıp, Kocaeli’ye getirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi daha gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2’si emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Süleyman Yelek, Hüseyin Coştur, B.Z. ve E.M.F. adliyeye sevk edildi. Yelek ve Coştur tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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