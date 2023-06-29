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Kütahya’da Geri Gönderme Merkezi’ndeki 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da Geri Gönderme Merkezi'nde, yabancı uyruklu 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Kütahya’da Geri Gönderme Merkezi’ndeki 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan yabancı uyruklu kişiler rahatsızlandı.

İhbar üzerine merkeze gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk tetkiklerin ardından Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 12 kişiyi zehirlenme şüphesiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekiplerinin Geri Gönderme Merkezi’ndeki incelemeleri sürüyor. (DHA)

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Afganistan Göç İdaresi Kütahya Sağlık
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