Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 3 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çamlık mevkisinde yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı. Kazada sürücüler ve otobüsteki muavin yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çamlık mevkisinde, Birol K. idaresindeki 34 GBJ 671 plakalı şehirler arası otobüs, aynı yönde ilerleyen Yusuf Kenan Ç. yönetimindeki 34 TGD 19 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler Birol K. ve Yusuf Kenan Ç. ile otobüsteki muavin Fırat Ü. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. (AA)