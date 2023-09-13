Lastiği patlayan minibüs devrildi… 1 ölü 11 yaralı
Karaman'da, Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Karaman’da gerçekleşen kaza, saat 09.00 sıralarında Karaman-Ereğli kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Mehmet Günarslan yönetimindeki 70 AAY 265 plakalı minibüs, arka sol lastiğinin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.
Kazada, yolculardan Nadir Baycan olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Günarslan ve 10 yolcu da yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)