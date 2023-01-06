Lastik patladı, TIR şoförü kurtarılamadı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, kompresörle hava bastığı lastiğin patlamasıyla ağır yaralanan TIR şoförü Murat Ovat (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, İpsala Sınır Kapısı’nda meydana geldi. Bursa’daki firmada şoför olarak çalışan ve kullandığı TIR ile Yunanistan’a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Murat Ovat, inen lastiğe kompresörle hava bastı. Bu sırada lastik, gürültüyle patlarken, Ovat ise yola savrularak ağır yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ovat’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırdı. Murat Ovat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)