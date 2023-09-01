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Leyla’nın katili tutuklandı

Bursa Nilüfer’de tartıştığı eşi Leyla Koca’yı bıçaklayarak öldüren Halil Koca, tutuklandı.

Yayınlanma: 23:20 - 01 Eylül 2023 Güncellenme:
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Leyla’nın katili tutuklandı

Dün akşam saatlerinde, Hakkı ve Leyla Koca, otomobille seyir halinde giderken aralarında tartışma çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan Leyla Koca’nın peşinden koşan Hakkı Koca, yol kenarında eşini bıçakladı.


Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Leyla Koca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balat Mahallesi Sanayi Caddesi’nde eşi Leyla Koca’yı bıçaklayarak öldüren Hakkı Koca, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Leyla Koca’nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, Leyla ve Hakkı Koca, mayıs ayında katıldıkları bir televizyon programında da tartışmışlardı. (AA)

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