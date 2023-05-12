Abone Ol

Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Gizlice Mahallesi Hüseyin Alpdoğan Bulvarı’ndaki arazide karşılaşan lise öğrencileri M.Y. (15) ile İ.K (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Öğrencilerden İ.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y’yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Y. kurtarılamadı.

Zanlı İ.K. ise polislerce yakalandı. (AA)

Önce eşini, sonra kendini bıçakladıİlginizi ÇekebilirÖnce eşini, sonra kendini bıçakladıLise öğrencisi telefonu alınınca çılgına döndü... Öğretmenine saldırdıİlginizi ÇekebilirLise öğrencisi telefonu alınınca çılgına döndü... Öğretmenine saldırdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam