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Liselilerin tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Ankara'da, lise öğrencisi iki grubun okul çıkışında tekme ve yumruklu kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yayınlanma: 21:16 - 01 Mart 2023 Güncellenme:
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Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Doğukent Bulvarı’nda meydana geldi. Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden çıkan öğrenciler arasında, bilenmeyen nedenle tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İki grup öğrenci arasında otobüs durağında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrenciler tekme ve yumruklarla birbirine girerken, çevredeki vatandaşlar ise kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu.

Öte yandan, iki grup öğrenci arasında yaşanan kavga anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

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