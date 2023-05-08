Lüks daireleri soyan kadınlar yakalandı

İstanbul'da 7 ayrı evden hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı. Şüphelilerin gündüz boş evlerden hırsızlık yaptığı öğrenildi.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gündüz boş evlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu lüks sitelerin güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlıkların 4 kadın olduğunu tespit etti.

Ekipler şüphelileri yakalamak için Esenyurt’ta operasyon yaptı. Operasyonda, şüpheliler H.Ç.(26), N.Ç.(18), Z.Ç.(28) ve H.T.(36) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden H.Ç.’nin daha önce 58, N.Ç.’nin 18, Z.Ç.’nin 8, H.T.’nin ise 29 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin Küçükçekmece’de 2, Zeytinburnu’nda 2, Esenyurt’ta 1, Başakşehir’de 1, Kadıköy’de 1 evden olmak üzere, 7 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

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