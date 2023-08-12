Lüks rezidanstan silahla rastgele ateş açmıştı: Yabancı uyruklu kadının evinden kurusıkı çıktı

İstanbul Batışehir’de lüks rezidansta oturan bir kadın, eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açmıştı. Valilik, yakalanan yabancı uyruklu şüpheli R.A.'nın ikametinde yapılan aramada, bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildiğini açıkladı.

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İstanbul Bağcılar Batışehir'de bulunan lüks bir rezidansta oturan kadın, eline aldığı silahla balkondan etrafa rastgele ateş açtı. İlk önce şarjörü silaha takan kadın daha sonra tetiği çekti.

Kadın o anları ise daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Yapılan araştırmalarda; meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçunun, Bağcılar İlçemizin Göztepe Mahallesindeki bir sitede (R.A) adlı yabancı uyruklu şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüpheli (R.A) adlı şahsın ikametinde yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen (1) adet tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir” ifadelerini kullandı.