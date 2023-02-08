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Macar ekip 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Macar ekip, 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı.

Yayınlanma: 23:18 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’a Macaristan’dan gelen ekip, arama kurtarma çalışmasına destek verdi.

1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞE ULAŞILDI

Ekip, çalışmalarını sürdürdükleri kentteki bir enkazda 1,5 yaşında bebeğe ulaştı. Macar ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan bebek, hastaneye kaldırıldı.

24 KİŞİYİ KURTARDILAR

Öte yandan, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, bebeğin kurtarılma videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Macar arama kurtarma ekipleri yerel kurumlarla, gönüllülerle beraber şu ana kadar 24 insan kurtardı.” ifadesini kullandı. (AA)

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