Maganda kurşunuyla başından vuruldu
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi başından vuruldu.
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde, düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 44 yaşındaki Mazhar Uğurlu, ağır yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Çukurören Mahallesi’nde meydana geldi. Evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan bir merminin başına isabet ettiği Mazhar Uğurlu, kanlar içinde yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Uğurlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Düğün ise ertelendi. (DHA)