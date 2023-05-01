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Mağara gezisinde kayboldu aramalar sürüyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mağara gezisi sırasında kaybolan kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

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Mağara gezisinde kayboldu aramalar sürüyor

İstanbul’dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, dün Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası’nı ziyaret etti.

Ekipte yer alan Hüseyin Alıcı (62), mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan bir süreliğine ayrıldı. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Alıcı’nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin arama kurtarma köpeği Garip’in yardımıyla yürüttüğü çalışmalarda henüz bir ize rastlanamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. (AA)

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