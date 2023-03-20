Mağazada çıkan yangını ağlayarak izleyen personeli, sağlık çalışanı teselli etti

İzmit'te ucuzluk pazarı olarak bilinen bir mağazada elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. İş yerindeki eşyaların bir bölümü yanarken, yangını gözyaşlarıyla izleyen mağaza personelini, olay yerine gelen bir sağlık çalışanı koluna girerek teselli etti.

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Körfez Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde, ucuzluk pazarı olarak bilinen ve çeşitli türlerde çok sayıda ürünün satıldığı bir mağazada saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan çıkan yangın, kısa sürede mağazadaki eşyalara sıçradı.

Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada yangını gözyaşlarıyla izleyen mağaza çalışanını olay yerine gelen bir sağlık çalışanı koluna girerek teselli etti.

Mağazadan yükselen yoğun dumandan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, tülbent ve bezlerler yüzlerini kapattı. Mağazanın bir bölümündeki eşyaların kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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