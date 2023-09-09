Mahalle bekçisini pompalı tüfekle vurdu
Bornova'da pompalı tüfekle çevreye ateş açan şüpheli, bekçiyi yaraladı
İzmir’in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle çevreye ateş açan şüpheli, olaya müdahaleye gelen bekçiyi yaraladı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Evka-4 Mahallesi Satuk Buğra Han Caddesinde meydana geldi. Z.Ç. (27) pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çarşı ve mahalle bekçileri şüpheliye silahı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Ancak Z.Ç., uyarılara aldırış etmedi ve bekçilere ateş açtı. Olayda bekçilerden A.K. (33) yaralandı.
Yaralı bekçi, olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Z.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)