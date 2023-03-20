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Mahalle mezarlığında uyuşturucu

Van'ın Başkale ilçesinde kırsal bir mahallenin mezarlığında, jandarmanın yaptığı arama- tarama faaliyetinde 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Mahalle mezarlığında uyuşturucu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bir mahallenin mezarlığında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Mezarlıkta yapılan arama- tarama faaliyetinde12 kilo 634 gram esrar ile 5 kilo 618 gram metamfetamin ele geçirdi. Mezarlığa uyuşturucuyu bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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