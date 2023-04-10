Makas attı 3 kişi öldü: İndirimsiz hapis cezası

Arnavutköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, makas atarak karşı yöne geçtiği öne sürülen sürücü Muammer Kerman'ı asli kusurlu olduğu gerekçesiyle 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın samimi pişmanlık duymadığına kanaat getiren mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

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İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Muammer Kerman getirildi. Duruşmada şikayetçiler ve taraf avukatları da hazır bulundu .Duruşmada mütalaasını bildiren savcı, sanık sürücü Muammer Kerman’ın yola gereken dikkati vermediğini, aracın hızını yol ve mahal şartlarına göre ayarlamadığını ifade etti.

Mütalaada, sürücü Muammer Kerman savunmasında, kendisini bir aracın sıkıştırması üzerine sola direksiyon kırdığı direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulmasıyla karşı yöne geçerek diğer araca çarpmasıyla sebebiyet verdiği kazada asli kusurlu olduğu belirtilerek cezalandırılması istendi.

“PİŞMANLIK KANAATI OLUŞMADI”



Mahkeme heyeti, sanık Muammer Kerman’ın “Birden fazla kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan önce 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun bilinçli taksirle işlenmesini dikkate alan heyet, cezayı artırarak 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanığın pişmanlık içerisinde olduğuna dair kanaat oluşmadığından hakkında indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Sanığın sürücü belgesine 3 yıl süreyle el konulmasına ve tutukluluğunun devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Ekim 2022 tarihinde saat 22.30 sularında Arnavutköy Devlet Hastanesi arkası çevre yolu üzerinde şüpheli Muammer Kerman’ın kullandığı 14 EK 334 plakalı araç ile Sultangazi istikametinden eski Edirne Asfaltı Caddesi üzeri takiben Arnavutköy istikametinde seyir halinde olduğu kaydedildi.

Muammer Kerman’ın trafikte makas atarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği, aracının sol ön teker kısımları ile orta refuje çarptığı, karşı yönden gelen şeride geçerek seyir halinde olan sürücü Ekrem Genç’in sevk ve idaresindeki 34 DTM 59 plakalı araça çarptığı belirtildi. Trafik kazası sürücü Ekrem Genç ile aynı araçta bulunan Poyraz Miraç Genç ve Utku Agocuk’un vefat ettiği, yine aynı araçta bulunan Fatmanur Genç, Yeter Genç, Muhammed Emin Genç, Emrah Genç’in yaralandığı ifade edildi.

Kazaya tanık olan Ayşegül Yüksek ve Hüseyin Yüksek suç tarihinde şüpheli Muammer Kerman’ın kullandığı araçla trafikte makas atarak yanlarından geçtiğini, birkaç daha makas attıktan sonra kazanın meydana geldiğini söyledikleri iddianamede yer aldı.

İddianamede, Kerman’ın asli kusurlu olduğu kurallara dikkat etmeyip, trafikte makas atarak ve hızlı kullanma sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bilinçli taksirle hareket ederek “3 kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. (DHA)