Malatya’da çadır sorunu hâlen çözülemedi: 18 kişi bir çadırda kalıyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerinden etkilenen Malatya’da çok sayıda kişi tek bir çadırda kalıyor. Battalgazi ilçesinde kurulan bir çadırda 18 kişinin kaldığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Depremin vurduğu Malatya’da sekizinci günde çadır kentler hâlâ yaşanabilir durumda değil. Depremzedeler çadır sorunun yanı sıra duş alma, kıyafet temin etme gibi sorunlarla da karşı karşıya.

“18 KİŞİ BİR ÇADIRDA KALIYORUZ”

Dokuz yıldır Malatya’da yaşayan bir depremzede, şunları söyledi:

* “Şanlıurfa'dan Malatya'ya dokuz yıl önce geldik. Battalgazi ilçesinde oturuyorduk, bir hafta önceki depremde evimiz yıkıldı. Sonrasında ise buraya çadırlar kuruldu ancak çadırlar yeterli değil. Bir çadırda onlarca aile kalıyor. Bizim çadırda 18 kişi kalıyoruz. 8-9 tane çocuk var. Kalabalıktan çadırda nasıl yatacağımızı bilmiyoruz.

* Yaklaşık bir haftadır banyo yapamıyoruz. Sadece sobada su ısıtarak kafamızı yıkayabiliyoruz. Bizim gibi birçok çadırda aynı durumu yaşıyor. Bir çadırda bu kadar fazla kişinin kalması sağlık açısında ileride zararlı olabilir. Çadırda bebekler var. Onların sağlığı açısından da olumsuz bir durum.

* Bununla beraber kıyafet sorunumuz olmasına rağmen halen herhangi bir kıyafet yardımı gelmedi. Çocuk mamasına ihtiyacımız var. En önemlisi ise bir yada iki tane çadıra ihtiyacımız var. Umuyorum ileri günlerde bu sorunlar biraz daha azalır.”

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