Maltepe’de mermer yüklü tır D-100 Karayolu’na uçtu
İstanbul Maltepe'de mermer yüklü tır 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Kazada tırda yüklü mermerler yola saçılırken, tır sürücüsü yaralandı.
Maltepe Zümrütevler mevkisinde Gökhan Doğan yönetimindeki mermer yüklü tır, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ardından 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Tırda yüklü mermerler de yola saçıldı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için karayolunun iki şeridini trafiğe kapattı.
Kazada yaralan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)