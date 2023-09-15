Maltepe’de yol verme tartışması kanlı bitti: 3 yaralı
İstanbul Maltepe'de iki grup arasında yol verme tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.
İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, iki grup arasında yol verme konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı. (DHA)