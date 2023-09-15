Abone Ol

Maltepe’de yol verme tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

İstanbul Maltepe'de iki grup arasında yol verme tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Maltepe’de yol verme tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, iki grup arasında yol verme konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı. (DHA)

istanbul kavga Polis
X Reklam