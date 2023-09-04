Maltepe’deki orman yangını ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Maltepe'de bulunan ormanlık alanda çıkan yangın esnasında, polis ekipleri tarafından ormanda görülen 1'i yabancı uyruklu kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesindeki ormanlık alanda 14.30 sıralarında çıkan yangın sırasında, polis ekipleri tarafından ormanlık alanda şüpheli iki kişi görüldü.
1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere yakalanan 2 kişi, gözaltına alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor. (DHA)