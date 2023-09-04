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Maltepe’deki orman yangını ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Maltepe'de bulunan ormanlık alanda çıkan yangın esnasında, polis ekipleri tarafından ormanda görülen 1'i yabancı uyruklu kadın 2 kişi gözaltına alındı.

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Maltepe’deki orman yangını ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesindeki ormanlık alanda 14.30 sıralarında çıkan yangın sırasında, polis ekipleri tarafından ormanlık alanda şüpheli iki kişi görüldü.

1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere yakalanan 2 kişi, gözaltına alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor. (DHA)

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