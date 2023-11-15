Manavı uyuşturucu tezgahına çevirmiş
Mardin'de Kızıltepe'de bir manav dükkanı görünümündeki mekanda yapılan aramada, 16 kilogram esrar, 26 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıltepe ilçesinde okullar bölgesinde faaliyet gösteren bir manav dükkanından uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı operasyonda, manav dükkanının arka kısmında oluşturulan gizli bölmede, 16 kilogram esrar, 26 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Manav dükkanı ise mühürlendi. (AA)