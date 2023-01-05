Manisa’da baba-oğul su kuyusuna düştü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, baba Aytuğ Demir (35) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, 20 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, baba-oğulun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi Gülnar Sitesi mevkisinde meydana geldi. Aytuğ Demir, oğlu Batu Demir ile birlikte, henüz bilinmeyen nedenle içi boş su kuyusuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kuyunun yaklaşık 20 metre derinlikte olduğu öğrenilirken, baba-oğulun kurtarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. (DHA)