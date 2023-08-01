Manisa’da bir kişi, hayvanseverin beslediği köpeğe tüfekle ateş açıp öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir sokak köpeği av tüfeğiyle öldürüldü. Polis köpeğe ateş edip, öldüren kişinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Manisa’nın Salihli ilçesi Taytan Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında, hayvansever Nazire Albaş bir sokak köpeği beslerken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, sırtına 10 saçma isabet eden sokak köpeği yaralandı. Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen köpek, veterinerlerin müdahalesine rağmen öldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hayvansever Nazire Albaş, “Saat 21.00 sıralarıydı. Bu bölgede bulunan sokak hayvanlarını besliyordum. Saldırıya uğrayan köpeğe mama vermiştim. İki, üç adım uzaklaşmıştım ki ateş edildi. Yaralanan köpeği veterinere götürdük ancak kurtarılamadı. Gerçekten çok üzgünüm. Bu saçmalar bana da isabet edebilirdi. Sorumlunun tespit edilip, yakalanması için şikayetçi oldum” dedi. Polis, olayın şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)