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Manisa’da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Manisa'da, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

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Manisa’da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDYnin güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarda, 14 şüphelinin yakalanması için bugün, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER AÇIKLANDI

Operasyonda, şüphelilerden 13’ü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araba ve iş yerlerindeki aramalarda, örgüte ait olduğu değerlendirilen 35 bin 500 dolar, 32 bin TL, 60 adet ata lira altının yanı sıra çok sayıda telefon, tablet, flash bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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