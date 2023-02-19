Manisa’da kaza: 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, 23.45 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Salihli yönüne gitmekte olan Salih Kolay (47) yönetimindeki otomobil ile aynı yöne seyir halinde olan Dursun Aydoğan (37) idaresindeki otomobil arkadan çaptı.

Çarpmanın etkisiyle Salih Kolay, Raziye Kolay (52), Fatma Kolay (51) ve Yiğit Kadir Kolay (12) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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