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Mardin’de 5 gündür haber alınmayan kişi ölü bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 gün önce evden çıkan kişi, jandarma tarafından arazide ölü bulundu.

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Mardin’de 5 gündür haber alınmayan kişi ölü bulundu

Çavuşlu Mahallesi’nde çiftçi olduğu öğrenilen Osman Alver (25), ava çıkmak için 5 gün önce evden ayrıldı. Alver’in eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda Alver’in cansız bedenine ulaşıldı.

Midyat Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Alver’in cenazesi Çavuşlu mahalle mezarlığında toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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