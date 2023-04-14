Mardin’de 6’ncı kattan düşen Beritan öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, binanın 6'ncı katındaki terasından düşen Beritan Beşar (14), hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 513’üncü Sokaktaki bir binada meydana geldi. İddiaya göre Beritan Beşar, 6’ıncı kattaki evlerinin terasından, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beritan, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Beritanın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, polis inceleme başlattı. (DHA)