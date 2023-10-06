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Mardin’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Mardin'de yol kenarında silahla vurulmuş bir erkeğin cesedi bulundu.

Yayınlanma: 11:38 - 06 Ekim 2023 Güncellenme:
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Mardin’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki arazide Nurullah Aydın (43), silahla vurulmuş halde bulundu.

Kızıltepe ilçesi Sanayi Sitesi Mahallesi’ndeki boş arazide gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla, bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, yerdeki kişinin, silahla vurulup hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmada, erkeğe ait cesedin kimliğinin de Nurullah Aydın olduğu tespit edildi.

Aydın’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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