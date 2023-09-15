Mardin’de elektrik sayacı kavgası
Mardin'de enerji şirketinin çalışmalarını engelleyen gruptaki mahalle muhtarına gözaltı...
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, enerji şirketinin direk üstü sayaç otomasyonu sistemi kurmak için başlattığı çalışma, mahallelinin tepkisine yol açtı.
Mahalleli, sayaçların taşınmasına karşı çıkarak, iş makineleriyle çalışmayı engellemeye çalıştı.
Görevlilerin uyarılarına rağmen çalışmalarını sürdürmeye çalışan mahalleli, tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleli, iş makinelerini alana getirdi.
Mahalle muhtarı Ahmet M.’nin de gruba destek verdiği olay sonrası ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede mahalle muhtarı Ahmet M., gözaltına alındı. (DHA)