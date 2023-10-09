Mardin’de TIR’la önünü kestiği otomobildeki husumetlisini öldürdü

Mardin'in Artuklu ilçesinde Faysal Duva (57), otomobille seyir halindeyken TIR ile önünü kesen husumetlisinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mardin’in Artuklu ilçesi Mardin-Midyat karayolundaki Kamor Millet Bahçesi mevkisinde öğleden sonra, iddiaya göre aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, Faysal Duvanın içinde bulunduğu otomobilin önünü TIR ile kesti. TIR’dan inen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu Duva ağır yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duva, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duva’nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)