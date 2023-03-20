Market camını kaldırım taşıyla kırıp, hırsızlık yaptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, market camını kaldırım taşıyla kırıp içeri giren şüpheli, sadaka kutusu, kasada kalan bozuk paralar ve sigara paketlerini çaldı.

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Olay, 01.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi Barbaros Caddesi’ndeki markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra kaldırım taşıyla marketin camını kırıp içeri girdi. Şüpheli marketin içinde bulunduğu sırada, üst kattaki dairede oturan iş yeri sahibi Ayhan Atik, komşularının uyandırması ile dükkana indi.

Şüpheli, kasada bulunan bozuk paralar, sadaka kutusu ile raflardaki sigara paketlerini alıp kaçmaya başladı. Atik, şüpheliyi bir süre kovaladı; ancak kaçarken çaldığı ürünlerin bir kısmını yere atan şüpheliye yetişemedi. Olay anı, marketin güvenlik kamerası kaydına anbean yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

’10 BİN LİRA ZARARIM VAR’

Market sahibi Ayhan Atik, “Hırsız etrafı kontrol ediyor. Ardından karşıdan kaldırım taşını alıp camı kırıyor. Girdiğinde de sigara, kasadaki bozuk paralar ve sadaka kutusunu alıyor. Bende marketin üst katında oturuyorum. Komşularım haber verdi. Peşinden koştum; ama yetişemedim. Fakat bizi görünce aldığı bir kaç şeyi yola attı. Tahmini olarak 8-10 bin lira civarı maddi zararım var” dedi. (DHA)

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