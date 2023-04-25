Markete giderken maskelerle gelip öldürdüler
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kar maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle rastgele açtığı ateşte, markete giden Mahsun Ece (22) vurularak hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi’nde meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi olduğu tahmin edilen kar maskeli 2 kişi, bölgedeki mahalle bekçilerini fark edince, pompalı tüfekle rastgele ateş açıp, motosiklet ile uzaklaştı. Bu sırada saçmalar, markete giden Mahsun Ece’nin başına ve göğsüne isabet etti.
Ece, kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ece, kurtarılamadı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)