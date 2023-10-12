Markete kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, motosikletli kimliği belirsiz kişiler, bir markete silahla ateş açtı. Marketin çeşitli bölgelerine çok sayıda kurşun isabet etti, ancak şans eseri olayda yaralanan olmadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar, bulvardaki bir markete ateş açtılar. Olay yerine çok sayıda kurşun isabet ederken, şüpheliler hızla motosikletleriyle kaçtılar. Market çalışanları saldırı sırasında yara almadılar.

Saldırı sonrasında, market çalışanları hemen polisi haberdar etti. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştılar ve markette detaylı bir inceleme başlattılar. Aynı zamanda çevredeki güvenlik kameraları da incelenerek şüphelilerin peşine düşüldü. Polis, bu olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)