Marketi resmen uyuşturucu dükkanına çevirmişler

Konya'da Narkotik ekiplerinin zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir markete yapılan baskında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Karatay ilçesi, Hamzaoğlu Mahallesi'nde gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İş yerine yapılan baskında bir miktar eroin maddesi, metamfetamin maddesi, 26 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. İş yeri sahibi Ahmet K., oğlu M.Ali K. ve arkadaşları Zeynep Ç., Mustafa S. ve Elif Ç. gözaltına alındı.

BASKIN YAPILAN EVDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin bir başka adreste, Karatay İlçesi Karaaslandede Mahallesi’nde de bir evde uyuşturucu madde satıldığı tespit edildi. Eve yapılan baskında 8 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 16 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili Hüseyin G. gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden Ahmet K., M.Ali K., Zeynep Ç. ve Hüseyin G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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