Markette tacizle suçlanan kadın için karar verildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir markette erkek avukat T.B.A.'nın (26) kalçasına dokunduğu iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Leyla B. (59), beraat etti.
Bir markette alışveriş yapan erkek avukat T.B.A.’nın kalçasına iddiaya göre, Leyla B. dokundu. T.B.A., taciz iddiasıyla Leyla B.’den şikayetçi oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Leyla B. hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, suçlamaları reddeden Leyla B., “Üzerime atılı bu suçu ben işlemedim. Asıl ben taciz edildim” dedi. Daha sonra mahkeme, Leyla B.’nin beraatine karar verdi. (DHA)