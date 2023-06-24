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Marmaris yangını şüphelisi serbest

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Mustafa SARIİPEK
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Marmaris yangını şüphelisi serbest

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün (Cuma) günü Sarına Mahallesi'nde başlayan orman yangınında ormanlık alanda uyurken yakalanan alkollü olduğu saptanan M.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI

44 yaşındaki M.A. yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Birçok suçtan sabıkalı olduğu belirlenen şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu durumda elde herhangi bir yangın ya da cinayet şüphelisi kalmadı. Büyük gerçeğin otopsi sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

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