Maskeli motosikletli gruptan silahlı saldırı
İstanbul Kağıthane'de bir kahvehanenin önünde bulunan Y.K., motosikletlerle gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Maskeli ve motosikletli şüpheliler, Harmantepe Mahallesi Beyler Sokağı’ndaki bir kahvehanede, aralarında husumet olduğu iddia edilen Yusuf K’ye silahla ateş açtı.
Olayda, Yusuf K’nin yanı sıra Sadettin Y. ve Hüseyin S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (AA)