MASKO Mobilyacılar Sitesi’ni sel böyle vurdu
İstanbul'u vuran selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Başakşehir'de bulunan MASKO Mobilyacılar Sitesi'ni selin bastığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Salı günü İstanbul’u vuran yoğun yağışlar, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu.
Başakşehir ilçesinde bulunan MASKO Mobilyacılar Sitesi, bu şiddetli sel felaketinden büyük zarar gördü.
Sel sularının bu felaket anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Site içinde bulunan birçok iş yerinin sel nedeniyle ciddi hasarlar aldığı görüldü. (DHA)