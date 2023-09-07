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MASKO Mobilyacılar Sitesi’ni sel böyle vurdu

İstanbul'u vuran selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Başakşehir'de bulunan MASKO Mobilyacılar Sitesi'ni selin bastığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayınlanma: 16:37 - 07 Eylül 2023 Güncellenme:
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Salı günü İstanbul’u vuran yoğun yağışlar, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu.

Başakşehir ilçesinde bulunan MASKO Mobilyacılar Sitesi, bu şiddetli sel felaketinden büyük zarar gördü.

Sel sularının bu felaket anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Site içinde bulunan birçok iş yerinin sel nedeniyle ciddi hasarlar aldığı görüldü. (DHA)

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Başakşehir istanbul salı
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