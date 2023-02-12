Mehmetçik, 17 yaşındaki Asya’yı enkazdan kurtardı
Hatay'da, devam eden arama kurtarma çalışmasında Mehmetçik, Asya (17) isimli genci enkaz altından kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
4’üncü Komando Tugayı’na bağlı askerler, depremin 7’nci gününde enkazdan Asya isimli genci kurtardı.
Sağlık ekiplerince serum bağlanan Asya, sedyede askerlerin kollarında ambulansa taşındı. Yaralının ambulansa bindirilmesinin ardından askerler alkışlayarak birbirlerini tebrik etti. (DHA)