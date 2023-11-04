Abone Ol

Mehmetçik’ten Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı

Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı gerçekleştirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:32 - 04 Kasım 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Mehmetçiğin, ulaştığı zirvede Türk Bayrağı ve Atatürk portresi açtığı görüldü.

Bordo bereliler 100. yıl coşkusunu gökyüzüne yansıttıİlginizi ÇekebilirBordo bereliler 100. yıl coşkusunu gökyüzüne yansıttı
Atatürk Isparta Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya