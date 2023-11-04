Mehmetçik’ten Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı
Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Mehmetçiğin, ulaştığı zirvede Türk Bayrağı ve Atatürk portresi açtığı görüldü.