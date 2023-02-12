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Meksika’dan gelen kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika'dan gelen ekibin kurtarma köpeği Proteo, hayatını kaybetti.

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Meksika’dan gelen kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti

Meksika’dan gelen kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti.

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu’nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz” denildi.

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