Abone Ol

Mersin’de bir daireden 3 traktör çöp çıktı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir sitedeki daireden 3 traktör çöp çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mersin’de bir daireden 3 traktör çöp çıktı

İlçenin Davultepe mevkisindeki bir siteden kötü kokular gelmesi üzerine komşular şikayette bulundu. Koku gelen daireye polis ve zabıta desteğiyle giren ekipler, büyük miktarda çöple karşılaştı.

Temizlik ekipleri dairedeki çöpleri dışarı çıkararak traktöre yükledi. 3 traktör çöp, katı atık depolama sahasına götürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evi ilaçlayarak dezenfekte etti. (DHA)

Ankara'da ilginç olay! Arabaların üzerine çöp döküp, çizdiİlginizi ÇekebilirAnkara'da ilginç olay! Arabaların üzerine çöp döküp, çizdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam